Обзор иноСМИ: чем похвастался Эрдоган Путину и кризис в Китае

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Фото: Рамблер Рамблер

«Эрдоган похвастался антителами перед Путиным»

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Президент России Владимир Путин завершил самоизоляцию встречей с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как отмечает Bloomberg, во время встречи президенты обсудили свои титры антител к коронавирусу и Эрдоган заявил, что его результаты выше.

Путин рассказал, что его уровень антител составляет «15-16». Эрдоган назвал это низким уровнем, отметив, что у него «больше 1100». Российский президент объяснил, что титры антител считаются по-разному. Он подчеркнул, что провел целый день с инфицированным человеком и не заболел.

«Бессовестный» Запад нашел новый повод для придирок к Китаю

Огромная часть мирового производства сконцентрирована в Китае, это резко стимулирует рост энергопотребления в стране. Однако нынешний «раунд нехватки электроэнергии ни в коем случае не является кризисом», это «особый узел», на который необходимо «спокойно отреагировать и точно определить путь вперед», пишет «Хуаньцю шибао».

Китай поставил перед собой цели по сокращению выбросов и координированию энергопотребления, а западные СМИ начали бить тревогу, утверждая, что это вызовет кризис и ударит по глобальной цепочке поставок. По версии газеты, Запад стремится вернуть Китаю статус «мировой фабрики». «ИноСМИ» собрали комментарии китайских пользователей к этой статье. Комментатор под ником YOL61P отметил, что раньше «бессовестный» Запад критиковал КНР за высокие выбросы, а теперь, когда страна пытается стать более экологичной, нашелся новый повод для критики.

«Дестабилизировать ЕС»: Минск наводнили «хорошо одетые арабские туристы»

Автор турецкого издания Medya Günlüğü Окай Депрем рассказал, что количество арабских постояльцев в минских отелях ежедневно растет «почти по экспоненте». Источники Депрема сообщили, что речь идет о «туристах из Багдада, довольно хорошо одетых и с деньгами», которые прибывают в Белоруссию ради миграции в ЕС.

По словам автора, эти люди приезжают целыми семьями, для них в центре Минска якобы выделили несколько отелей. После несколько дней в отеле группы арабских мигрантов «начинают свой путь через леса и поля», чтобы перейти в соседние Литву и Польшу, а уже оттуда попасть в Германию. По версии Депрема, эту «операцию» белорусские власти проводят при покровительстве и косвенной поддержке своего главного союзника - России, «которая, похоже, желает, чтобы растущая миграция дестабилизировала соответствующие страны».

Украинский депутат предложил отнести сторонников России к «негражданам»

Депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов предложил ввести на Украине «паспорта неграждан» для украинцев, поддерживающих Россию. Об этом сообщает УНИАН.

Так он прокомментировал предложение «вывезти в РФ половину Бессарабии», которая поддерживает Россию. Вагапов заявил, что «вывозить не надо, надо просто ввести паспорт негражданина Украины». Он подчеркнул, что такие «серые» паспорта в Прибалтике получили уроженцы бывшего СССР, они ограничены в правах - к примеру, не могут голосовать.

Reuters: ЕС не может договориться о членстве балканских стран

Евросоюз не может гарантировать будущее членство шести балканским странам, которым когда-то пообещали «места в европейском клубе». Об этом рассказало Reuters со ссылкой на четырех дипломатов.