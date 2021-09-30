Обзор иноСМИ: чем похвастался Эрдоган Путину и кризис в Китае

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Президент России Владимир Путин завершил самоизоляцию встречей с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как отмечает Bloomberg, во время встречи президенты обсудили свои титры антител к коронавирусу и Эрдоган заявил, что его результаты выше.
Путин рассказал, что его уровень антител составляет «15-16». Эрдоган назвал это низким уровнем, отметив, что у него «больше 1100». Российский президент объяснил, что титры антител считаются по-разному. Он подчеркнул, что провел целый день с инфицированным человеком и не заболел.
Огромная часть мирового производства сконцентрирована в Китае, это резко стимулирует рост энергопотребления в стране. Однако нынешний «раунд нехватки электроэнергии ни в коем случае не является кризисом», это «особый узел», на который необходимо «спокойно отреагировать и точно определить путь вперед», пишет «Хуаньцю шибао».
Китай поставил перед собой цели по сокращению выбросов и координированию энергопотребления, а западные СМИ начали бить тревогу, утверждая, что это вызовет кризис и ударит по глобальной цепочке поставок. По версии газеты, Запад стремится вернуть Китаю статус «мировой фабрики». «ИноСМИ» собрали комментарии китайских пользователей к этой статье. Комментатор под ником YOL61P отметил, что раньше «бессовестный» Запад критиковал КНР за высокие выбросы, а теперь, когда страна пытается стать более экологичной, нашелся новый повод для критики.
Автор турецкого издания Medya Günlüğü Окай Депрем рассказал, что количество арабских постояльцев в минских отелях ежедневно растет «почти по экспоненте». Источники Депрема сообщили, что речь идет о «туристах из Багдада, довольно хорошо одетых и с деньгами», которые прибывают в Белоруссию ради миграции в ЕС.
По словам автора, эти люди приезжают целыми семьями, для них в центре Минска якобы выделили несколько отелей. После несколько дней в отеле группы арабских мигрантов «начинают свой путь через леса и поля», чтобы перейти в соседние Литву и Польшу, а уже оттуда попасть в Германию. По версии Депрема, эту «операцию» белорусские власти проводят при покровительстве и косвенной поддержке своего главного союзника - России, «которая, похоже, желает, чтобы растущая миграция дестабилизировала соответствующие страны».
Депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов предложил ввести на Украине «паспорта неграждан» для украинцев, поддерживающих Россию. Об этом сообщает УНИАН.
Так он прокомментировал предложение «вывезти в РФ половину Бессарабии», которая поддерживает Россию. Вагапов заявил, что «вывозить не надо, надо просто ввести паспорт негражданина Украины». Он подчеркнул, что такие «серые» паспорта в Прибалтике получили уроженцы бывшего СССР, они ограничены в правах - к примеру, не могут голосовать.
Евросоюз не может гарантировать будущее членство шести балканским странам, которым когда-то пообещали «места в европейском клубе». Об этом рассказало Reuters со ссылкой на четырех дипломатов.
Речь идет о Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Черногории, Албании и Северной Македонии. 6 октября пройдет саммит балканских стран с ЕС, где планируют повторить данное 18 лет назад обещание «безоговорочно поддержать европейскую перспективу Западных Балкан». Однако Брюссель не будет спешить с воплощением обещания в реальность. По словам источников Reuters, Дания, Франция и Нидерланды опасаются повторения ситуации с поспешным приемом Румынии и Болгарии в ЕС и волной плохо управляемой миграции. Болгария, в свою очередь, выступает против присоединения Северной Македонии из-за языкового спора.