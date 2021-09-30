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МИД Украины пообещал России "серьезные проблемы"

Елена Прошина
17 минут назад

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил, что Россию ждут серьезные проблемы. Также он обвинил Москву во лжи, манипуляциях и цинизме. Об этом пишут РИА Новости.

МИД Украины пообещал России "серьезные проблемы"
Фото: FacebookFacebook

По словам министра, Украина не сидит без дела и уже предпринимает ряд действий для создания условий, которые заставят Россию прекратить агрессию. Работа ведется в сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Кулеба подчеркнул, что другой России — честной и мирной — не существует. Именно такое государство ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому необходимо вести переговоры о прекращении войны во всех возможных форматах. Министр заявил, что ради прекращения войны с Россией Украина пойдет на то, чтобы создать для нее серьезные проблемы.

Ранее Россия неоднократно заявляла о том, что не планирует ни на кого нападать. Все заявления об угрозе со стороны РФ лишь предлог для размещения военной техники НАТО вблизи российских границ.

Президент России Владимир Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой. По его заявлению, подобные вещи сочиняют те, кто хочет заработать преференции и бонусы за свою роль борца с РФ.

Ранее Киев категорично отреагировал на контракт между Россией и Венгрией на прямые поставки газа в обход Украины.

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