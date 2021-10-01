У поляков началась паника из-за цен на электричество и газ

Вслед за повышением цен на электричество в ряде европейских стран в Польше заговорили о превращении электроэнергии в предмет роскоши. Как отмечает польское издание wPolityce, возобновляемые источники энергии ненадёжны. Нынешний кризис с ценами на газ показал, что Европа поспешила с внедрением «зелёной» энергии.

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Автор статьи отмечает, что о последствиях энергетического кризиса для Европы задумывается всё большее количество стран. Так, например, в Польше жители уже отметили, что цены на газ в предзимний период начали расти.

При этом в материале уточняется, что несмотря на очевидные причины провала плана по переходу на возобновляемые источники электроэнергии многие европейские политики продолжают обвинять «Газпром» за его якобы жадность. Основным фактором, по мнению автора статьи, стало то, что в Европе не учли все риски альтернативной энергетики.