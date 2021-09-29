В Киеве утвердили стратегию "деоккупации Крыма"

«В отчаянных попытках "вернуть Крым" Украина в очередной раз демонстрирует свою неспособность к восприятию реальности. Этот глупый и безнадежный фарс нацелен лишь на отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем и демонстрацию того, что Киев всеми силами якобы пытается вернуть контроль над полуостровом. Пожалуй, единственный толк от подобных "документов" — развитие фантастических способностей у их авторов. Другого выхлопа нет и быть не может», — считает Сергей Аксенов.