В Киеве утвердили стратегию "деоккупации Крыма"

Члены кабинета министров Украины на прошедшем в среду заседании утвердили стратегию «деоккупации Крыма». Об этом в своем Facebook-аккаунте написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Утвердили стратегию деоккупации Крыма. Документ станет комплексной дорожной картой по возвращению украинского полуострова. "Крымская платформа" — это не разовое мероприятие. Мы одобряем комплексные документы, которые содержат детальные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всей планеты. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была на мировом повестке дня», — говорится в посте.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал стратегию «глупым и безнадежным фарсом». Такую оценку он дал плану в своем Telegram-канале.
По его словам, никакие стратегии и шаги не повлияют на российский статус полуострова.
«В отчаянных попытках "вернуть Крым" Украина в очередной раз демонстрирует свою неспособность к восприятию реальности. Этот глупый и безнадежный фарс нацелен лишь на отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем и демонстрацию того, что Киев всеми силами якобы пытается вернуть контроль над полуостровом. Пожалуй, единственный толк от подобных "документов" — развитие фантастических способностей у их авторов. Другого выхлопа нет и быть не может», — считает Сергей Аксенов.