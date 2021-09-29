Турецкие СМИ сделали прогноз о встрече Путина и Эрдогана

Колумнист турецкой газеты Milliyet Гюнери Дживаоглу считает, что встреча президентов России и Турции может иметь неожиданный итог. По его мнению, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут подписать договор о поставках новой партии систем С-400 или истребителей Су-57.

Путин и Эрдоган встретились в Сочи 29 сентября, через полтора года после их последних очных переговоров. Прессу на встречу не пригласили.

Эрдоган называл одной из основных тем переговоров ситуацию в Идлибе, где возник риск столкновения сирийских и турецких войск. СМИ писали, что Турция перебрасывает в Идлиб тысячи бойцов и технику, чтобы предотвратить возможное наступление сирийцев. В Анкаре заявляли, что за последнюю неделю в провинции выросла активность российской военной авиации, и называли это нарушением договоренностей.

По словам Дживаоглу, прорыва от этих переговоров эксперты не ждут, но Эрдоган и Путин могут подготовить «сочинский сюрприз».

Он предположил, что президенты могут дать обоюдные обещания по новым поставкам С-400. Кроме того, по мнению Дживаоглу, возможен отказ Турции от американских F-35 в пользу российских истребителей Су-57.

Проблемой для переговоров он назвал недавние заявления турецких властей о непризнании Крыма российским. Также Россию «встревожило» получение Украиной турецких беспилотников, заключил Дживаоглу.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики Виктор Надеин-Раевский заявил РИА Новости, что сложностей в отношениях двух стран много, но до сих пор президентам удавалось договориться. По его мнению, рано или поздно Турцию «заставят уйти» из Сирии.

Доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков считает, что у Эрдогана «серьезные надежды на встречу с Путиным».