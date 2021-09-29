Послы ЕС продлили против россиян санкции за применение химоружия

Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) продлил на год санкции за применение химического оружия, в санкционном списке есть и россияне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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При этом официальное решение о продлении ограничений будет принято Советом ЕС в середине октября.

По данным источника, сейчас санкции введены против девяти человек. В их числе обвиненные Великобританией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов.