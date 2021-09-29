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Послы ЕС продлили против россиян санкции за применение химоружия

Газета.Ru
10 минут назад

Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) продлил на год санкции за применение химического оружия, в санкционном списке есть и россияне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Послы ЕС продлили против россиян санкции за применение химоружия
Фото: ReutersReuters

При этом официальное решение о продлении ограничений будет принято Советом ЕС в середине октября.

По данным источника, сейчас санкции введены против девяти человек. В их числе обвиненные Великобританией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов.

Ранее американское министерство финансов ввело экономические санкции против российских организаций и граждан, которые связаны с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Санкции ввели против института криминалистики ФСБ и института экспериментальной военной медицины РФ.

Кроме того, в санкционный список попали Владимир Богданов, Станислав Макшаков, Константин Кудрявцев, Алексей Александров и Иван Осипов, Владимир Паняев и Алексей Седов, которые, по мнению минфина, работают в институте криминалистики.

В мире,Станислав Макшаков,Руслан Боширов,Сергей Скрипаль,Алексей Седов,Константин Кудрявцев,Иван Осипов,Алексей Александров,Александр Петров,Владимир Богданов,Алексей Навальный,Совет Европы,ФСБ,Минфин,ЕС,
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