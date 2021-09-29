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В Германии назвали виновного в блокировке RT

Елена Прошина
33 минуты назад

Решение заблокировать канал RT Deutsch принято исключительно руководством YouTube. Такое заявление сделал пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт. Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул, что власти страны никак не связаны со сложившейся ситуацией.

В Германии назвали виновного в блокировке RT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам официального представителя, информация о причастности Берлина к блокировке не соответствуют действительности.

«Мы принимаем это к сведению. Есть, очевидно, возможности для затронутых каналов противодействовать», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что блокировка препятствует работе СМИ, грубо нарушает российские законы и сопряжена с цензурой. По этой причине нельзя исключать применение мер по принуждению YouTube к соблюдению законодательства России.

«И здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобному», — подчеркнул Песков.

Напомним, что 28 сентября главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. В Google сообщили, что закрыли каналы из-за «нарушений условий использования сервиса».

В ответ Симоньян заявила, что правила «нигде ими самими не прописаны» и назвала произошедшее полноценным объявлением медийной войны со стороны Германии.

В МИД России назвали удаление каналов актом информационной агрессии против страны. Роскомнадзор потребовал восстановить их, в противном случае ведомство начнет блокировку видеохостинга в стране.

В мире,Штеффен Зайберт,Маргарита Симоньян,Дмитрий Песков,Роскомнадзор,Google,МИД,Russia Today,РИА Новости,
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