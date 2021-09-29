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На Украине пообещали России серьезные проблемы

Lenta.ru
55 минут назад

Украина должна вынудить Россию прекратить агрессию. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, пишет «РБК-Украина».

Киев пообещал серьезные проблемы Москве
Фото: ReutersReuters

Он обвинил российскую сторону в манипуляциях, лжи и цинизме и подчеркнул, что «другой России нет». «Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны», — подчеркнул Кулеба.

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Глава МИД пообещал, что Киев продолжит вместе со своими партнерами создавать условия для пресечения российской агрессии, и пригрозил Москве «серьезными проблемами».

Ранее Дмитрий Кулеба высказал мнение, что Украине необходимо поработать над появлением «аппетитов» у западных стран к новым санкциям против России. Он также добавил, что эта тема будет вынесена на обсуждение во время саммита Украина — ЕС.

До этого Кулеба прокомментировал подписание Венгрией контракта на поставку газа с «Газпромом». Подобный шаг Будапешта он назвал ударом и пообещал, что Киев «отреагирует соответствующе».

В мире,Дмитрий Кулеба,Газпром,МИД,ЕС,РБК-Украина,
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