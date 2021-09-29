Экономист: Меркель наказала Киев за русофобию

Украинский экономист Юрий Атаманюк высказал мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель поддерживала русофобскую политику Киева только на словах, в действительности заботясь лишь об интересах своей страны. Как заявил эксперт в эфире телеканала «НАШ», нередко немецкий политик действовала в ущерб Украине, словно наказывая её за антироссийские решения.
«Вот действительно так, как Меркель сделала Украину, или поимела, что будет более подходящим синонимом в этой конфигурации, не сделал ни один из наших так называемых партнёров. Другой вопрос, что украинская власть хотела, чтобы страну так отделали. Ведь были все возможности сыграть в свою пользу», – заявил экономист.
Атаманюк добавил, что у Украины был шанс создать газотранспортный консорциум, однако Киев не воспользовался этой возможностью. Страна могла по примеру Венгрии заключить прямой контракт с «Газпромом» и обеспечить себя дешевым топливом на фоне грядущего энергетического кризиса в Европе.
Однако власти отказались от этого в пользу антироссийской политики, надеясь на помощь Германии и США. Экономист подчеркнул, что Берлин разыграл Украину как карту и забрал весь транзит газа на себя.
«Она контролирует через свою немецкую компанию нашу крупнейшую монополию – железную дорогу, и она получила от нас миллион высококвалифицированных мигрантов», – отметил Атаманюк.
Экономист также предсказал неутешительное развитие отношений с новым руководством Германии, поскольку его так же не будет волновать положение «младших партнеров».