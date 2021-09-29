Экономист: Меркель наказала Киев за русофобию

«Вот действительно так, как Меркель сделала Украину, или поимела, что будет более подходящим синонимом в этой конфигурации, не сделал ни один из наших так называемых партнёров. Другой вопрос, что украинская власть хотела, чтобы страну так отделали. Ведь были все возможности сыграть в свою пользу», – заявил экономист.