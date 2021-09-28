СМИ: Эрдоган обратится к Путину с просьбой по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи будет просить его помочь «удалить» курдских боевиков из сирийских районов, прилегающих к турецкой границе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в турецкой администрации.

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По словам источника, Анкара попросит Россию помочь предотвратить нападения на турецких военных в контролируемых российской военной полицией или сирийскими правительственными войсками приграничных районах Сирии.

В частности, Эрдоган хочет, чтобы бойцы Сил самообороны сирийских курдов (YPG) покинули сирийские приграничные города Манбидж и Тал-Рифат, как это было согласовано Россией и Турцией в 2019 году.

Турция рассматривает Силы самообороны сирийских курдов как продолжение Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией во многих странах мира, в том числе, в США и Евросоюзе.

Согласно договоренности, российская военная полиция и сирийские пограничники должны были «способствовать удалению» вооруженных курдских отрядов на расстояние не менее 30 километров от границы с Турцией.

Напомним, переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным состоятся 29 сентября в Сочи.