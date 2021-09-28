Украина попросила Россию «убраться из Крыма»

В официальном Twitter-аккаунте Украины отреагировали на российскую туристическую рекламу Крыма мемом с предложением «убраться оттуда».

Дословно цитата звучит следующим образом: «Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда».

Мем разместили под постом, восхваляющим природу Крымского полуострова осенью. Публикация появилась в официальном Twitter-аккаунте Российской правительственной организации 26 сентября.

Подписчики украинской площадки в комментариях отреагировали на такое поведение страны по-разному: «Она ушла брат, и сейчас с кем-то, кто может оценить то, чем ты пренебрегал, расти и процветать. Отпусти ситуацию»,

«Почему украинское правительство отвечает России мемами?»,

«Я люблю обе страны, очень сложно такое комментировать»,

«Еще лучше не бомбить собственное население за то, что оно чувствует себя больше русским, чем украинцем».

Дело не обошлось и без споров об исторической принадлежности Крыма.