Лукашенко высказался об импичменте в Белоруссии

«Она, в принципе, во всех конституциях есть. < > Обязательно надо сохранить эту норму < > Возможно, заключение делает Конституционный суд. И тогда Всебелорусское народное собрание [ВНС]: народ собрался и окончательно поставил точку. Реально? Реально», — цитирует Александра Лукашенко агентство «БелТА».

По словам президента, старая Конституция принималась, когда стране требовалась сильная власть. Президент должен был быть уверен, что завтра его не «сметут», поэтому хоть норма об импичменте в Основном документе и имеется, но на практике ее практически нереально применить. Возможность снять президента с поста «из-за дуроломства» должна остаться и в новой Конституции, но ее механизм должен быть упрощен.