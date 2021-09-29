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Лукашенко высказался об импичменте в Белоруссии

Ura.Ruиещё 3
43 минуты назад

В новой Конституции Белоруссии должна быть закреплена реальная процедура отстранения президента от власти. Такое мнение высказал белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко высказался об импичменте в Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

«Она, в принципе, во всех конституциях есть. < > Обязательно надо сохранить эту норму < > Возможно, заключение делает Конституционный суд. И тогда Всебелорусское народное собрание [ВНС]: народ собрался и окончательно поставил точку. Реально? Реально», — цитирует Александра Лукашенко агентство «БелТА».

По словам президента, старая Конституция принималась, когда стране требовалась сильная власть. Президент должен был быть уверен, что завтра его не «сметут», поэтому хоть норма об импичменте в Основном документе и имеется, но на практике ее практически нереально применить. Возможность снять президента с поста «из-за дуроломства» должна остаться и в новой Конституции, но ее механизм должен быть упрощен.

В России процедуру импичмента (отрешение президента от должности) производит Совет Федерации РФ двумя третями голосов по представлению Госдумы. В России импичмент пытались объявить трижды и все три раза — президенту Борису Ельцину. Второй импичмент Ельцин сорвал с помощью войск в 1993 году.

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