«Бла, бла, бла!»: Грета Тумберг обвинила мировых лидеров в пустых обещаниях

Восемнадцатилетняя шведская активистка Грета Тунберг, выступая на саммите Youth4Climate в Италии, раскритиковала мировых лидеров, обвинив их в пустых обещаниях относительно перспектив предотвращения глобального потепления. Об этом пишет The Guardian.

«Стройте лучше. Бла-бла-бла. Зеленая экономика. Бла-бла-бла. Чистый ноль к 2050 году. Бла-бла-бла. Это все, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Слова, звучащие великолепно, так и не возымели эффекта. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях», - сказала Тумберг.

По ее словам, необходим конструктивный диалог.

«Но теперь у них было 30 лет бла-бла-бла, и куда это нас привело? Мы все еще можем изменить ситуацию – это вполне возможно», - подчеркнула активистка.

Она считает, что для этого потребуется немедленное резкое ежегодное сокращение выбросов. Но ничего не изменится, если все оставить как сейчас.

«Намеренное бездействие наших лидеров является предательством по отношению ко всем нынешним и будущим поколениям”, - подчеркнула Тумберг.

Саммит Youth4Climate проводится правительством Италии, в нем участвуют сотни молодых людей со всего мира. Они обсудят, как расширить участие молодежи в принятии решений, их роль в содействии преобразованию использования энергии, охране природы, а также то, как образование может создать общество, ориентированное на климат. Он основан на молодежном климатическом саммите, состоявшемся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 2019 году.