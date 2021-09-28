Белоруссия обвинила Польшу в перебросе через границу мертвых беженцев

Миграционный скандал между Польшей и Белоруссией только усиливается. Так, Минск выдвинул обвинение Варшаве в тайной переброске тел беженцев по ночам, а Варшава рассказывает о «связанных с террористами» беженцах.

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Ситуация на белорусско-польской границе в последнее время существенно обострилась. Минск и Варшава высказывают друг другу претензии относительно поведения беженцев. Миграционный скандал разгорается все сильнее и, как считают некоторые издания, скоро может перерасти в глубокий кризис в двусторонних отношениях.

Руководитель МИД Белоруссии Владимир Макей с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН выразил жалобу на «целенаправленные убийства» беженцев в Польше и государствах Балтии, расположенных по соседству с республикой.

«Их мертвые тела после тайком ночью перетаскивают через границу на территорию Белоруссии», — передает Readovka слова дипломата.

При этом Варшава отрицает все обвинения Минска и предъявляет свои претензии. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский рассказал о 9,4 тысячах попыток нелегального пересечения границы и задержании 1,2 тысячи нелегальных мигрантов. При этом белорусов польский министр обвинил в якобы переброске различных видов наркотических веществ, в частности, психотропных препаратов.