Саакашвили высмеяли и назвали «маминым шариком»

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили высмеяли на родине за намерением приехать в Тбилиси вместе с матерью, намекая на то, что так политик планирует защитить себя. Как сообщает газета «Взгляд», нынешний глава исполнительного комитета по реформам Украины опубликовал в соцсетях снимок билета на рейс из Киева, а также уточнил, что летит в страну вместе с мамой.

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Раскритиковала политика министр культуры и спорта Грузии Теа Цулукиани.

«Это просто смешно – сначала он объявляет себя основателем современного грузинского государства, что уже само по себе большой анекдот, а сейчас такой взрослый и приезжает с мамочкой», – заявила она.

Также Цулукиани назвала бывшего президента «маминым шариком» – это общепринятое в Грузии обращение к младенцам.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что Саакашвили и его соратники «жаждут дестабилизации и хаоса» в стране.

«Допустим, что этот трус решил вернуться. Он осужден и пойдет в тюрьму. Пойдут туда и те, кто попытаются этому воспротивиться», – заявил глава грузинского правительства.

Напомним, что на родине Саакашвили осужден заочно – за коррупцию и злоупотребление служебным положением экс-президента приговорил к 3,5 годам лишения свободы.