Госдеп США обвинил КНДР из-за ракетного пуска

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По данным департамента, ракетный пуск Северной Кореи — угроза для соседних стран и международного сообщества. В его заявлении также указано, что Вашингтон все еще придерживается пути дипломатии и призывает КНДР провести переговоры.

Также в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США сообщили, что ракетный запуск со стороны КНДР не представлял для США и их союзников непосредственной угрозы. Согласно их заявлению, США знали о ракетном пуске и проводили «тесные консультации» с союзниками по этому поводу. Однако в сообщении подчеркивается, что незаконная оружейная программа КНДР оказывает дестабилизирующее влияние на мировой порядок.

Ранее стало известно, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. По версии японской газеты Киодо, выпущенный снаряд является баллистической ракетой.