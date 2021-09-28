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США: ракетный пуск КНДР нарушает резолюции ООН

Елена Прошина
11 минут назад

Государственный департамент США счел, что ракетный запуск КНДР в сторону Японии нарушает несколько резолюций Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на агенство Reuters.

Госдеп США обвинил КНДР из-за ракетного пуска
Фото: ReutersReuters

По данным департамента, ракетный пуск Северной Кореи — угроза для соседних стран и международного сообщества. В его заявлении также указано, что Вашингтон все еще придерживается пути дипломатии и призывает КНДР провести переговоры.

Также в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США сообщили, что ракетный запуск со стороны КНДР не представлял для США и их союзников непосредственной угрозы. Согласно их заявлению, США знали о ракетном пуске и проводили «тесные консультации» с союзниками по этому поводу. Однако в сообщении подчеркивается, что незаконная оружейная программа КНДР оказывает дестабилизирующее влияние на мировой порядок.

Ранее стало известно, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. По версии японской газеты Киодо, выпущенный снаряд является баллистической ракетой.

21 сентября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на заседании 76-й сессии Генассамблеи ООН обратился к властям КНДР. Он призвал подписать Декларацию об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая.