Госдеп США обвинил КНДР из-за ракетного пуска

Государственный департамент США счел, что ракетный запуск КНДР в сторону Японии нарушает несколько резолюций Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на агенство Reuters.
По данным департамента, ракетный пуск Северной Кореи — угроза для соседних стран и международного сообщества. В его заявлении также указано, что Вашингтон все еще придерживается пути дипломатии и призывает КНДР провести переговоры.
Также в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США сообщили, что ракетный запуск со стороны КНДР не представлял для США и их союзников непосредственной угрозы. Согласно их заявлению, США знали о ракетном пуске и проводили «тесные консультации» с союзниками по этому поводу. Однако в сообщении подчеркивается, что незаконная оружейная программа КНДР оказывает дестабилизирующее влияние на мировой порядок.
Ранее стало известно, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. По версии японской газеты Киодо, выпущенный снаряд является баллистической ракетой.
21 сентября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на заседании 76-й сессии Генассамблеи ООН обратился к властям КНДР. Он призвал подписать Декларацию об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая.