Япония включила обвинения к РФ в стратегию кибербезопасности

Правительство Японии официально утвердило новую трехлетнюю стратегию кибербезопасности. В ней упоминаются Россия, КНДР и Китай, как потенциальные источники хакерских атак. Этот документ опубликован на сайте штаба кибернетической безопасности Японии, пишет ТАСС.

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Как утверждается в документе, Китай совершает кибератаки для воровства военных и других передовых технологий. Россия — для достижения наиболее для себя выгодных военных и политических целей в других странах. Поэтому Япония собирается тесно сотрудничать с Австралией, Индией и США для укрепления своего кибернетического потенциала, отмечается в документе стратегии.

Тосимицу Мотэги, министр иностранных дел Японии, на пресс-конференции в Токио заявил, что сфера гарантий безопасности расширяется. Также растет значимость безопасности в кибернетическом пространстве, и в этом сегменте ситуация вокруг Японии становится все сложнее. По его словам, развитие России, Китая и Северной Кореи в сфере киберпространства скажется на мировом порядке в отрицательную сторону.

Япония на основе одобренной стратегии будет наращивать свои возможности по противодействию атакам зарубежных хакеров.