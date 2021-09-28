Привитым «Спутником V» могут запретить вьезд в США

Власти США с ноября могут запретить въезд в страну иностранцев, которые вакцировались от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

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По ее данным, иностранцы, желающие попасть в Соединенные Штаты, должны будут вакцинироваться одобренными ВОЗ или американскими властями препаратами. В настоящий момент «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ.

По мнению газеты, новое требование «повлияет на сотни тысяч россиян». Джудит Твигг, профессор Вирджинского университета, заявила, что этот запрет может существенно осложнить посещение США для российских путешественников и туристов.

В то же время американская фармацевтическая компания Pfizer заявила о начале второй и третьей фаз испытаний препарата для лечения COVID-19. Потенциально препарат можно будет принимать при проявлении первых симптомов заболевания или после контакта с зараженным без обязательной госпитализации.