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Зеленский предложил Facebook открыть офис на Украине

Lenta.ruиещё 1
25 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский предложил руководству американской социальной сети Facebook рассмотреть возможность открытия офиса компании в стране. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский предложил Facebook открыть офис на Украине
Фото: ТАССТАСС

По данным пресс-службы украинского лидера, Зеленский в ходе видеоконференции с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Ником Клеггом заявил, что открытие офиса компании на Украине могло бы стать «серьезной поддержкой digital-направления» в стране. «Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг», — добавил Зеленский.

Также он пригласил представителей компании посетить форум «Дия. Саммит» в Киеве 29 ноября.

Ранее самолет президента Украины Владимира Зеленского Airbus А-319-115 остался без интернета, которым хотели оборудовать воздушное судно за 32 миллиона гривен (более 86 миллионов рублей). Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (ГСССЗИ) передумала модернизировать самолет спутниковой связью после того, как эта идея вызвала гнев у украинцев. Теперь миллионы гривен уйдут на борьбу с распространением коронавируса на Украине.

В мире,Интернет,Шерил Сэндберг,Владимир Зеленский,
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