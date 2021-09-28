Зеленский предложил Facebook открыть офис на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил руководству американской социальной сети Facebook рассмотреть возможность открытия офиса компании в стране. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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По данным пресс-службы украинского лидера, Зеленский в ходе видеоконференции с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Ником Клеггом заявил, что открытие офиса компании на Украине могло бы стать «серьезной поддержкой digital-направления» в стране. «Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг», — добавил Зеленский.

Также он пригласил представителей компании посетить форум «Дия. Саммит» в Киеве 29 ноября.