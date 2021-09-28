Киев захотел саммит «нормандской четверки» до отставки Меркель

Киев работает над тем, чтобы лидеры встретились в нормандском формате до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ. Консультации по этому вопросу продолжаются. Об этом сообщил Андрей Ермак, глава офиса президента Украины. Его слова передает NV.ua. со ссылкой на ICTV.

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Ермак заявил, что эта встреча будет очень справедливым решением в отношении Меркель, так как она «много для этого сделала». Он сообщил, что у них есть только два свидетеля из четырех лидеров, которые присутствовали во время подписания договоренностей между четырьмя лидерами.

Ермак добавил, что Украине чрезвычайно важно, чтобы саммит прошел в ближайшее время.

Ранее глава офиса президента Украины рассказал, что вопросы сохранения транзита российского газа через территорию Украины и работы «Северного потока — 2» должны быть включены в программу встреч в нормандском формате.

Выборы в Германии состоялись 26 сентября. Социал-демократы получили 206 мест в Бундестаге, блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС — 196, Партия зеленых — 118, Свободные демократы — 92, Альтернатива для Германии — 83, Левая партия — 39.