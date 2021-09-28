Киев захотел саммит «нормандской четверки» до отставки Меркель

Киев работает над тем, чтобы лидеры встретились в нормандском формате до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ. Консультации по этому вопросу продолжаются. Об этом сообщил Андрей Ермак, глава офиса президента Украины. Его слова передает NV.ua. со ссылкой на ICTV.
Ермак заявил, что эта встреча будет очень справедливым решением в отношении Меркель, так как она «много для этого сделала». Он сообщил, что у них есть только два свидетеля из четырех лидеров, которые присутствовали во время подписания договоренностей между четырьмя лидерами.
Ермак добавил, что Украине чрезвычайно важно, чтобы саммит прошел в ближайшее время.
Ранее глава офиса президента Украины рассказал, что вопросы сохранения транзита российского газа через территорию Украины и работы «Северного потока — 2» должны быть включены в программу встреч в нормандском формате.
Выборы в Германии состоялись 26 сентября. Социал-демократы получили 206 мест в Бундестаге, блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС — 196, Партия зеленых — 118, Свободные демократы — 92, Альтернатива для Германии — 83, Левая партия — 39.
Нормандская четверка была создана в 2014 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Встречи в нормандском формате проходят на уровне представителей МИД, глав МИД и глав государств и правительств четырех стран — Украины, Франции, Германии и России.