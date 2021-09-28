На Украине заявили о "дискомфорте" Путина при встрече с Зеленским

Разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского "создал бы много дискомфорта" для российского лидера. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ICTV. Он также указал, что подобная встреча "абсолютно целесообразна", если "содействует достижению мира в Украине".

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что сам Зеленский выступил за проведение переговоров и обратился к президенту России. По его словам, очень важно, чтобы эта встреча и переговоры состоялись.

"Но мы слышим от официальных лиц РФ постоянно, что их то не устраивает и нет повестки дня, эти вопросы они будут обсуждать, эти не готовы", - заключил Ермак.