«Проституции дали гражданство России»: В Испании разгорелся скандал из-за «русских» фото

Испанская некоммерческая организация выпустила социальную рекламу, направленную на борьбу с проституцией. Рекламные баннеры сделаны в виде меню с русскими женскими именами в качестве блюд, сообщает РИА «Новости».

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Социальная реклама появилась на автобусных остановках в ряде испанских регионов, наибольшее число баннеров размещено в Кантабрии. На плакатах написано: «Меню дня», затем следует перечисление русских женских имен, возраст и цены. В качестве дополнения в меню предлагаются марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием.

Баннеры возмутили русскоязычную диаспору в Испании. Посольство России, Русский дом и адвокаты, представляющие русскоязычных жителей страны, потребовали немедленно снять рекламу и принести извинения.

«Это кампания по борьбе с проституцией, но проблема в том, что проституции дали гражданство, а именно - гражданство России», - заявил адвокат Олег Губарев.

Он отметил, что после такой рекламы русских девочек в школах начнут называть «меню».

«Мы хотим официальных извинений перед русской диаспорой и немедленно снять эти баннеры», - сказал адвокат и добавил, что русскоязычная община предпримет юридические действия, если НКО не выполнит требования.

Русский дом в Мадриде также потребовал убрать рекламу и принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.