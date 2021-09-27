В Косове албанцы с ножами напали на сербов

Нападение на группу сербов произошло в административном здании в южной (албанской) части города Косовска-Митровица. Как сообщил в понедельник портал Kosovo Online, нападавшие албанцы использовали бутылки и ножи, и только по счастливой случайности обошлось без жертв.

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Сообщается, что группа сербской молодежи из муниципалитетов на севере Косова и Метохии приехала в южную часть Косовска-Митровицы, чтобы передать отчетные документы в Агентство по сельскому хозяйству. Как сообщили сотрудники агентства, подобные отчеты ранее передавались ежегодно, однако в предыдущие годы обходилось без инцидентов. Однако на этот раз многочисленная группа албанцев атаковала сербов, используя ножи и бутылки. Нападавшие скандировали "Убей серба!"

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"Нас было 10-15 человек, мы регистрировали подсобные хозяйства. В здании включилась громкая музыка, упоминали сербов, я не понял (объявление было сделано в здании агентства на албанском языке). Нам сказали, что приемное окно закрывается, мы пошли по коридору на улицу, когда нас начали избивать, били справа и слева, кричали "Армия освобождения Косова! Убей серба!" Нас били кулаками, бросали в нас стеклянные бутылки, когда мы вышли на улицу, послышались сирены полиции, мы побежали к мосту (мост через реку Ибар, разделяющий город на сербскую и албанскую части)", - рассказал порталу один из пострадавших сербов.

Подвергшиеся нападению сербы подчеркивают, что инцидент произошел в здании Канцелярии по делам сербов, живущих на севере Косова. Пострадавшие уверены, что инцидент был заранее спланирован. Сообщается, что полиция прибыла на место, когда нападение на сербов уже закончилось.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась в понедельник, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП "Ярине" и "Брняк". В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это "пошлину" в 5.