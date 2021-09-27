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Сами разберемся: Кулеба резко ответил на реакцию Москвы о членстве Украины в НАТО

Вероника Полынина
45 минут назад

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента России Владимира Путина о пересечении «красных линий» в связи с расширением инфраструктуры НАТО на Украине.

Кулеба резко ответил на реакцию Москвы о членстве Украины в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кулеба заявил, что украинские власти сами разберутся, что делать для безопасности граждан страны.

«"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы», - написал Кулеба в твиттере.

Ранее в понедельник, 27 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подтвердил, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали размещение войск НАТО на Украине, и российский президент неоднократно подчеркивал, что эти действия находятся за гранью «красных линий».

Путин и Лукашенко договорились по Украине

Ранее Лукашенко заявил, что они с Путиным договорились о совместных ответных действиях на размещение войск НАТО на Украине. По его словам, США на Украине создают свои базы «под видом учебных центров», и «надо на это реагировать».

В апреле в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предостерег зарубежные страны от перехода красных линий в отношениях с Москвой.

«Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить - это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», - заявил президент.

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