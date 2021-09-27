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В ВОЗ обратились к России с требованием по «Спутнику V»

Елена Прошина
59 минут назад

Всемирная организация здравоохранения ждет из России дополнительной информации по вопросу включения вакцины "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения в борьбе с пандемией COVID-19. Как сообщает ТАСС, после получения и рассмотрения данных эксперты могут запланировать поездку в Россию для инспекции препарата.

В ВОЗ обратились к России с требованием по «Спутнику V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Инспекция в отношении вакцины "Спутник V" в России будет запланирована, как только мы получим и рассмотрим дальнейшие документы и информацию, которую все еще ожидаем от заявителя», – заявили в пресс-службе организации.

Ранее в 2021 году ВОЗ провела инспекцию четырех российских площадок по производству вакцины в рамках предварительной квалификации препарата. К одной из них у экспертов возникли замечания. Как сообщала пресс-служба Минпромторга, после устранения недочетов специалисты ВОЗ смогут провести повторную проверку площадки.

16 сентября стало известно, что взаимодействие с ВОЗ продолжается в «позитивном ключе», а очередной визит делегации в Россию ожидается в ближайшее время.

На сегодняшний день ВОЗ рекомендовала для использования семь вакцин против COVID-19: препараты китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцина Comirnaty, разработанная компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, вакцина американской компании Moderna, препарат компании Janssen (подразделение Johnson & Johnson), а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

Также на стадии изучения в ВОЗ находятся заявки по еще 13 препаратам, в том числе и «Спутнику V». Дата заседания экспертов по российской вакцине станет известна после того, как организация получит все данные и завершат инспекцию.

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