«Россия - лишь соперник»: эксперт о политике новых властей Германии

Немецкий политолог Александр Рар считает, что «Зеленые» и либералы в новом правительстве Германии усложнят отношения Берлина с Москвой. Об этом он рассказал газете «Взгляд»

Фото: РИА Новости РИА Новости

Победу на парламентских выборах в Германии одержала Социал-демократическая партия (СДПГ) вместе с действующим главой министерства финансов Олафом Шольцем. СДПГ получила 25,7 процента голосов избирателей.

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Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), которым руководила уходящий канцлер Ангела Меркель, занял второе место с 24,1 процента голосов.

И Шольц, и лидер ХДС/ХСС Армин Лашет попробуют сформировать коалицию. Обычно канцлером становится лидер партии-победителя, но несколько раз коалицию удавалось создать и занявшей второе место партии.

СДПГ и ХДС/ХСС предстоит договариваться с «Зелеными» и либералами из Свободной демократической партии, занявшими третье и четвертое места соответственно.

Рар считает, что шансы на победу и Лашета, и Шольца «50 на 50». По его словам, Шольца поддерживают «Зеленые», но «свободные демократы» хотят союза с Лашетом.

Политолог подчеркнул, что и ХДС/ХСС, и СДПГ прагматично относятся к России.

«Другое дело, что «Зеленые» и либералы объединяются в общем подходе к внешней политике, а там превалирует тенденция защищать права человека по всему миру», - отметил Рар.

По его мнению, представители этих партий будут критически настроены к России и усложнят отношения с Москвой.

«Либералы видят в России лишь соперника, который вмешивается в немецкие дела и создает в Европе нелиберальную общественную систему. Они призывают бороться с этим. Поэтому после выборов ситуация проще не станет, но и сильно хуже не станет», - заявил политолог, отметив, что отношения двух стран будут во многом зависеть от обстановки в Европе и в мире.

Рар добавил, что Украине не стоит надеяться на «благоприятную» коалицию в Бундестаге: по его мнению, в Европе начали абстрагироваться от темы Украины. Кроме того, у нового канцлера не будет авторитета Меркель.