Талибы казнили бывшего лидера ИГИЛ*

Талибы расстреляли Хорасани вместе с восемью лейтенантами в тюрьме Пули-Чархи в Кабуле. Данную информацию подтвердили представители талибского течения ливанскому телеканалу “Аль-Маядин”. Его вывели из тюрьмы и расстреляли. Фотографию с расправы над главой афганского ИГИЛа опубликовали в социальных сетях. Подобные действия были предприняты после взрыва в кабульском аэропорту, который организовали игиловцы.Хорасани неоднократно выступал за приход талибов к власти. Он был убеждён, что те примкнут к террористическому направлению и освободят его, тем самым поддерживая радикальный исламизм.