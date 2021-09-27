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Талибы казнили бывшего лидера ИГИЛ*

Инфо 24
38 минут назад

Представители “Талибана” (террористическая организация, запрещённая в России) казнили бывшего лидера ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России) Абу Омара Хорасани, который возглавлял отколовшееся радикальное течение в Афганистане. Об этом сообщает The Sun.

Талибы казнили бывшего лидера ИГИЛ
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Талибы расстреляли Хорасани вместе с восемью лейтенантами в тюрьме Пули-Чархи в Кабуле. Данную информацию подтвердили представители талибского течения ливанскому телеканалу “Аль-Маядин”. Его вывели из тюрьмы и расстреляли. Фотографию с расправы над главой афганского ИГИЛа опубликовали в социальных сетях. Подобные действия были предприняты после взрыва в кабульском аэропорту, который организовали игиловцы.Хорасани неоднократно выступал за приход талибов к власти. Он был убеждён, что те примкнут к террористическому направлению и освободят его, тем самым поддерживая радикальный исламизм.

“Они позволят мне освободиться, если будут хорошими мусульманам”, — говорил он.

Главу местного ИГИЛа задержали ещё в мае 2020 года благодаря совместным действиям американский и афганских военными за пределами Афганистана. Его приговорили к смертной казни, а точнее к 800 годам тюремного заключения.

*-террористическая организация, запрещённая в РФ.

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