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«Медведи все его боятся»: британцы оценили отдых Путина в тайге

Алиса Селезнёва
29 минут назад

Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали фотографии с отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в тайге.

26 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели несколько дней в тайге, где порыбачили, развели костер, сварили уху из щуки и поставили палатки. При этом в палатке у российского лидера был особый «камин» — специальный инфракрасный обогреватель.

Путин отдохнул с Шойгу в сибирской тайге

Снимки отдыха президента России на природе, которые разместило на своих страницах британское издание, поразили интернет-пользователей. Они обратили внимание на то, что Владимир Путин находится в прекрасной форме, и сравнили его с «золотоискателем».

«На некоторых фото он похож на австралийских золотоискателей», «Так и должен выглядеть сильный лидер», - отметили они.

Некоторые комментаторы иронично посетовали, что не увидели снимка, на котором президент России борется с медведем.

«Нет фотографии, где он борется с медведем. Я очень разочарован», «Медведи все его боятся. Когда они видят, что он приближается, то убегают и прячутся», - пошутили они.

Также читатели издания сравнили президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом.

«А у нас есть фотографии смущенного Байдена, поедающего мороженое», «Байден не может даже по лестнице подняться, не спотыкаясь», - отметили комментаторы.

Байден, выступая с заявлением в связи с введением против России новых санкций, перепутал слова «эскалация» и «вакцинация», а также оговорился, произнося фамилию президента России Владимира Путина. Беспокойство в американском обществе ранее вызвал и тот факт, что президент США трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.

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