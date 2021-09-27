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Лукашенко заявил о гуманитарной катастрофе на границе

RT на русскомиещё 7
1 час назад

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии «гуманитарной катастрофой».

Лукашенко заявил о гуманитарной катастрофе на границе
Фото: ReutersReuters

Об этом он сказал на встрече с представителями силового блока, передаёт БЕЛТА.

«Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что сопредельные Белоруссии страны ввели чрезвычайное положение и «никого туда не пускают, чтобы никто не знал, как там умирают люди».

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск предлагает Брюсселю провести консультации по миграционной проблеме, однако Евросоюз отказывается.

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