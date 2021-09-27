Лукашенко заявил о гуманитарной катастрофе на границе

«Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе», — сказал Лукашенко.