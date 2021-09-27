Талибы запретили афганцам брить бороды

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) запретили мужчинам в Афганистане брить бороды и ходить в барбершопы. Боевики объяснили это решение требованиями норм ислама, сообщает местная газета Ettelaat со ссылкой на главу управления информации и культуры южной провинции Гильменд Хафиза Рашида Гильменди.

Фото: Reuters Reuters

Он уточнил, что ограничения, начавшие действовать в конце недели в указанном регионе, распространяются на все государство. В самом Гильменде, как и до этого в юго-восточной провинции Кандагар, также был введен запрет на исполнение музыки.

Также отмечается, что эти решения приняли на специальном заседании Министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Эта структура, наделенная функцией «полиции нравов», работала в 1996–2001 годах, когда талибы правили Афганистаном. А 17 сентября различные издания сообщили, что это ведомство открыли вновь вместо Министерства по делам женщин.