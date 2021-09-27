Выборы в Германии: чего ждать России

На всеобщих парламентских выборах в Германии побеждает Социал-демократическая партия. По предварительным данным, она получила 25,7% голосов, а ближайший соперник, ХДС/ХСС, — 24,1%. Таким образом, партии получают 206 и 196 мест в Бундестаге, соответственно. В ближайшие дни начнется формирование коалиции в правительстве. Кто именно в него войдет — пока не известно, но наблюдатели полагают, что, помимо двух основных партий, там будут «зеленые», занявшие третье место. Что представители этих политических сил говорили о России и как их приход к власти может сказаться на российско-германских отношениях — читайте в подборке «Рамблера».

Социал-демократическая партия

Видео дня

Эта партия со времен канцлера Вилли Брандта традиционно считалась просоветской, а затем — пророссийской, но единства среди социал-демократов нет.

Кандидат в канцлеры от этой партии Олаф Шольц жестко критиковал российское руководство.

В интервью Deutsche Welle перед выборами Шольц заявил, что ЕС нужно менять политику по отношению к России. Евросоюз должен ясно заявить, что не потерпит насильственный передел границ в Европе, подчеркнул он.

«Россия нарушила это, аннексировав Крым, что стало очень и очень большой проблемой. У нас также по-прежнему проблемы из-за сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому необходимо, чтобы все вернулись к верховенству права, а не к праву более сильного», — отметил Шольц. При этом он заявил, что для безопасности в Европе ЕС потребуется сотрудничество с Россией.

Один из сопредседателей партии Норберт Вальтер-Борьянс в ходе обсуждения ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального выступал за введение санкций против России, так как нельзя «просто пассивно наблюдать вопиющее нарушение прав человека». Он призывал к мощному европейскому ответу, но при этом выступал против предложений ряда немецких политиков об остановке работ по «Северному потоку — 2». Это долгосрочный инфраструктурный проект, который «переживет нынешнюю гнетущую ситуацию в России», говорил он. Рушить его только из-за проблем, имеющихся на сегодняшний день, не стоит, утверждал политик.

Заския Эскен, второй лидер партии, критиковала американские санкции против «Северного потока — 2», называя их вмешательством в европейскую политику и призывая правительство США вмешаться. При этом она сторонница НАТО и сильного ЕС.

Христианско-демократический союз

Лидер партии и кандидат на пост канцлера Армин Лашет — близкий союзник действующего канцлера Ангелы Меркель. Он критиковал Кремль умеренно. После отравления Навального Лашет призвал тщательно разобраться в случившемся и наказать виновных, но не говорил об остановке «Северного потока — 2». Он подчеркивал, что Германия собирается отказаться от угля и атомной энергетики к 2050 году, а российский трубопроводный газ дешевле американского сжиженного.

Комментируя присоединение Крыма к России, Лашет назвал его нарушением международных норм, но призвал смотреть на ситуацию «глазами партнера по диалогу». Он выступил за «крымский» пакет антироссийских санкций, но ратовал за их отмену, как только Минский процесс начнет развиваться конструктивно.