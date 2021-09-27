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Мэр украинского города поздравил жителей на ломаном украинском. Видео

Александр Кузьмин
47 минут назад

Мэр города Кодымы в Одесской области поздравил местных жителей на ломаном украинском. Снятые очевидцами кадры публикует телеканал «360».

Сергей Лупашко обратился к соотечественникам со сцены на Дне города, читая при этом по бумажке. Градоначальник запинался и плохо выговаривал украинские слова. Собравшиеся на праздник жители поддержали чиновника аплодисментами.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят в апреле 2019 года Верховной Радой и подписан Петром Порошенко за пять дней до инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. В нем, в том числе, было предложено ввести для чиновников экзамены, которые определят уровень знания украинской мовы.

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