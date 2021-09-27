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ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберет научно-консультативную команду по происхождению новых патогенов, чтобы возобновить расследование происхождения коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В группу из примерно 20 человек войдут специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики и эксперты по болезням животных. В их задачи будет входить поиск новых доказательств в Китае и других странах. Также ученые должны будут определить, мог ли COVID-19 появиться в лаборатории.

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Кроме того, в дальнейшем научно-консультативная группа поможет ВОЗ выявлять деятельность человека, повышающую риск возникновения новых заболеваний.

Ранее Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории США для поиска истоков пандемии. Постпред Китая при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй заявил, что гипотеза о попадании вируса в человеческую популяцию в результате утечки из Уханьского института вирусологии является маловероятной.

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