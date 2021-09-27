ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса

В группу из примерно 20 человек войдут специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики и эксперты по болезням животных. В их задачи будет входить поиск новых доказательств в Китае и других странах. Также ученые должны будут определить, мог ли COVID-19 появиться в лаборатории.