«Катастрофические последствия»: Названы первые итоги выборов в Германии

В Германии Федеральная избирательная комиссия обнародовала первые официальные результаты выборов в бундестаг.

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Согласно предварительным данным, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) голоса отдали 24,8% избирателей. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) получил 26,9% голосов. «Зеленые» набирают 12,2% голосов, «Альтернатива для Германии» получает 11,2%, за Свободную демократическую партию проголосовали 10,8%, за Левую партию - 3,9%.

Как сообщил кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет (ХДС/ХСС), он намерен вести переговоры о создании правительства как глава Христианско-демократического союза (ХДС), чьим лидером была Ангела Меркель. Кандидат от СДПГ Олаф Шольц, являясь главным конкурентом Лашета отметил, что на председательство в партии не претендует, так как намерен стать канцлером.

Председатель фракции ХДС/ХСС Гитта Коннеман заявила, что катастрофические результаты консервативного блока на выборах в бундестаг должны иметь «кадровые последствия». Так она прокомментировала потерю блоком почти 8% голосов по сравнению с предыдущими выборами. Коннеман считает, что политической силе требуется обновление.