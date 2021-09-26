Британцев восхитили фото Путина в тайге

Российский лидер вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу приехал в тайгу на отдых в начале осени. На опубликованных фотографиях с отпуска можно увидеть, как Путин ловит рыбу, ходит по горам, сплавляется по реке на катере и ночует в палатке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Снимки «сурового» отдыха российского президента поразили британских пользователей. Читатели восхитились мужественностью Путина, заметив, что именно так и должен выглядеть сильный лидер.

«На некоторых фото он похож на австралийских золотоискателей», — поделился мнением пользователь под ником geologistharry.

«Мужчина, который контролирует границы своей страны», — заметил big hat.

«А у нас есть фотографии смущенного Байдена, поедающего мороженое», — сказала SandySh.