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Аудитория Daily Mail сравнила Путина с золотоискателем во время отдыха в тайге

Слово и Дело
40 минут назад

Российский лидер вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу приехал в тайгу на отдых в начале осени. На опубликованных фотографиях с отпуска можно увидеть, как Путин ловит рыбу, ходит по горам, сплавляется по реке на катере и ночует в палатке.

Британцев восхитили фото Путина в тайге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Снимки «сурового» отдыха российского президента поразили британских пользователей. Читатели восхитились мужественностью Путина, заметив, что именно так и должен выглядеть сильный лидер.

«На некоторых фото он похож на австралийских золотоискателей», — поделился мнением пользователь под ником geologistharry.

«Мужчина, который контролирует границы своей страны», — заметил big hat.

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«А у нас есть фотографии смущенного Байдена, поедающего мороженое», — сказала SandySh.

Британцы также отметили отличную физическую форму президента России. Они обратили внимание, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону следует завидовать Путину, ведь он не может похвастаться уровнем такой физподготовки.