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Опубликованы экзит-полы парламентских выборов в Германии

Елена Прошина
1 час назад

Согласно предварительным данным, лидирующие позиции на состоявшихся выборах в Бундестаг ФРГ заняли социал-демократы и консерваторы. Об этом, со ссылкой на телеканал ZDF, сообщает РИА «Новости».

Опубликованы экзит-полы парламентских выборов в Германии
Фото: ReutersReuters

В Германии завершилось голосование на выборах депутатов Бундестага. Согласно опубликованным данным экзит-полов, социал-демократы во главе с своим лидером Олафом Шольцем набрали больше всего голосов избирателей - 26%. На втором месте оказались немецкие консерваторы со своим лидером Армином Лашетом с 24% проголосовавших за них. Партия «Зеленые» - на третьем месте с 14,5% поддержавших их избирателей. Либеральная партия получила 12% голосов, «Альтернатива для Германии» - 10%. «Левые» также попадут в парламент Германии, набрав 5% голосов.

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В соответствии с результатами выборов в бундестаг будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель, занимавшая этот пост на протяжении 16 лет, будучи лидером блока ХДС/ХСС, на этот раз покинет его.

Ожидается, что по итогам подсчета голосов ни одна партия, скорее всего, не получит даже 30% мест в Бундестаге. Это означает, что победителям придется договариваться и создавать коалиции для формирования правительства страны.

В мире,Армин Лашет,Олаф Шольц,Ангела Меркель,Бундестаг,РИА Новости,
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