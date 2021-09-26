Опубликованы экзит-полы парламентских выборов в Германии

Согласно предварительным данным, лидирующие позиции на состоявшихся выборах в Бундестаг ФРГ заняли социал-демократы и консерваторы. Об этом, со ссылкой на телеканал ZDF, сообщает РИА «Новости».

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В Германии завершилось голосование на выборах депутатов Бундестага. Согласно опубликованным данным экзит-полов, социал-демократы во главе с своим лидером Олафом Шольцем набрали больше всего голосов избирателей - 26%. На втором месте оказались немецкие консерваторы со своим лидером Армином Лашетом с 24% проголосовавших за них. Партия «Зеленые» - на третьем месте с 14,5% поддержавших их избирателей. Либеральная партия получила 12% голосов, «Альтернатива для Германии» - 10%. «Левые» также попадут в парламент Германии, набрав 5% голосов.

В соответствии с результатами выборов в бундестаг будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель, занимавшая этот пост на протяжении 16 лет, будучи лидером блока ХДС/ХСС, на этот раз покинет его.