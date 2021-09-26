СМИ: Меркель преподнесла «прощальный подарок» Путину

Перед уходом с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель преподнесла российскому президенту Владимиру Путину подарок, защитив газопровод «Северный поток-2» от американских санкций. Статья об этом вышла в польской газете Interia.
«Северный поток-2» — прощальный подарок Меркель Путину», - считает автор статьи.
По его мнению, он заключается в соглашении между США и Германией об ограничении американских санкций против газопровода. Чтобы добиться этого, Меркель специально ездила за океан для встречи с американским президентом Джо Байденом. В результате 10 сентября было объявлено о завершении прокладки морского участка газопровода.
Среди стран Европы, Польша, наряду с Украиной, является самым рьяным противником этого газопровода, называя его угрозой безопасности ЕС.
В частности, польская газовая компания PGNiG добилась участия в процессе сертификации «Северного потока-2». Сообщалось, что ее представители рассчитывают помешать вводу его в действие.