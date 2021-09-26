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Еще одна страна Европы одобрила гей-браки

Ювелина Бернст
1 час назад

Сторонники легализации однополых браков победили на референдуме в Швейцарии 26 сентября, сообщает Radio Télévision Suisse info.

Еще одна страна Европы легализовала гей-браки
Фото: ReutersReuters

Браки для однополых пар поддержали 64,5% населения страны.

В 2007 года однополые пары в Швейцарии получили право оформлять свои отношения, которые теперь могут быть преобразованы в законный брак.

То есть теперь у однопалых пар есть право удочерять и усыновлять детей и пользоваться услугами искусственного оплодотворения на территории Швейцарии. Также, если один из супругов одного пола не имеет швейцарского гражданства, после заключения брака он теперь сможет воспользоваться процедурой упрощенного получения швейцарского гражданства.

Парламент Швейцарии утвердил право заключения однополых браков в стране в декабре 2020 года. Однако Швейцарская народная партия не поддержала такое решение и инициировала проведение референдума.

Таким образом, на сегодняшний день однополые браки легализованы в 28 странах мира. Среди них 16 европейских государств. Первой такое законодательство в 2001 году приняли Нидерланды. Помимо этого, в ряде стран действует институт гражданского союза, который до сегодняшнего дня действовал в Швейцарии.

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