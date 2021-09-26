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Читатели Yahoo News Japan напомнили Украине об исторической принадлежности Крыма России

Слово и Дело
44 минуты назад

Полуостров Крым исторически является территорией России, заметили читатели японского портала Yahoo News Japan в комментариях к статье об успехах развития региона.

В Японии напомнили Украине об исторической принадлежности Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украина просто «подстроилась» под решение прежних советских руководителей и ошибочно стала считать Крым «своей территорией», хотя полуостров никогда ей не принадлежал, подчеркнули юзеры.

«Исторически Крым всегда был российским», — пишут читатели Yahoo News Japan.

Также японские пользователи Сети с завистью отозвались о патриотизме президента России Владимира Путина. По мнению юзеров, сила российского лидера восхищает.

«А мне нравится патриотизм Путина. Он герой в глазах патриотов России. В каком-то смысле я бы даже хотел, чтобы и у нас в Японии был бы такой же сильный и патриотически настроенный лидер!» — признался юзер с ником C3OP.

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Крым стал российским регионом в результате референдума, который состоялся в 2014 году. Большинство избирателей проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Референдум прошел в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В мире,Владимир Путин,Yahoo,ООН,
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