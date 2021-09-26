В Японии напомнили Украине об исторической принадлежности Крыма

Полуостров Крым исторически является территорией России, заметили читатели японского портала Yahoo News Japan в комментариях к статье об успехах развития региона.
Украина просто «подстроилась» под решение прежних советских руководителей и ошибочно стала считать Крым «своей территорией», хотя полуостров никогда ей не принадлежал, подчеркнули юзеры.
«Исторически Крым всегда был российским», — пишут читатели Yahoo News Japan.
Также японские пользователи Сети с завистью отозвались о патриотизме президента России Владимира Путина. По мнению юзеров, сила российского лидера восхищает.
«А мне нравится патриотизм Путина. Он герой в глазах патриотов России. В каком-то смысле я бы даже хотел, чтобы и у нас в Японии был бы такой же сильный и патриотически настроенный лидер!» — признался юзер с ником C3OP.
Крым стал российским регионом в результате референдума, который состоялся в 2014 году. Большинство избирателей проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Референдум прошел в соответствии с международным правом и Уставом ООН.