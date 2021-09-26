Талибы пригрозили Таджикистану

Впервые после прихода «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) к власти в Афганистане от их представителя прозвучали угрозы в адрес соседнего Таджикистана, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.

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«Таджикистан вмешивается в наши дела», - заявил исполняющий обязанности замглавы сформированного талибами правительства Афганистана Абдул Гани Барадар.

Говоря о соседней стране он также добавил, что «на каждое действие есть противодействие».

Барадар является сооснователем «Талибана». В свое время он был заместителем муллы Мухаммеда Омара, полевым командиром, сражался с советскими войсками во время войны в Афганистане.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее потребовал создать в Афганистане инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков.