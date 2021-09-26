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Талибы пригрозили Таджикистану: «Вмешивается в наши дела»

Ювелина Бернст
36 минут назад

Впервые после прихода «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) к власти в Афганистане от их представителя прозвучали угрозы в адрес соседнего Таджикистана, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.

Талибы пригрозили Таджикистану
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Таджикистан вмешивается в наши дела», - заявил исполняющий обязанности замглавы сформированного талибами правительства Афганистана Абдул Гани Барадар.

Говоря о соседней стране он также добавил, что «на каждое действие есть противодействие».

Талибы попросили у мира 20 месяцев на достижение успеха

Барадар является сооснователем «Талибана». В свое время он был заместителем муллы Мухаммеда Омара, полевым командиром, сражался с советскими войсками во время войны в Афганистане.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее потребовал создать в Афганистане инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над Афганистаном после вывода войск США из страны. Войска Соединенных Штатов присутствовали в Афганистане с 2001 года.

В мире,Эмомали Рахмонов,Талибан,Московский комсомолец,
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