Талибы пригрозили Таджикистану

Впервые после прихода «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) к власти в Афганистане от их представителя прозвучали угрозы в адрес соседнего Таджикистана, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.
«Таджикистан вмешивается в наши дела», - заявил исполняющий обязанности замглавы сформированного талибами правительства Афганистана Абдул Гани Барадар.
Говоря о соседней стране он также добавил, что «на каждое действие есть противодействие».
Барадар является сооснователем «Талибана». В свое время он был заместителем муллы Мухаммеда Омара, полевым командиром, сражался с советскими войсками во время войны в Афганистане.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее потребовал создать в Афганистане инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков.
15 августа талибы объявили об установлении контроля над Афганистаном после вывода войск США из страны. Войска Соединенных Штатов присутствовали в Афганистане с 2001 года.