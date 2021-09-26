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Пробка из большегрузов на границе с Белоруссией сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

На границе Литвы и Белоруссии в субботу выстроилась очередь из грузовиков у контрольно-пропускного пункта Мядининкай. По сообщению представителя Государственной пограничной службы (ГПГ) Литвы Гедрюса Мишутиса, около 600-700 машин уже несколько дней не могут сдвинуться с места.

Причиной затора стала реконструкция пропускного пункта, добавил политик. Кроме того, свою роль сыграла и плохая коммуникация между ответственными органами. Таможенный департамент, по словам Мишутиса, опубликовал сообщение о ремонтных работах только на своем веб-сайте.

Водитель Александр в пробке стоит с вечера четверга, хотя обычно такие заторы бывают в праздничные дни.

"В будни почти вообще очереди нет, а в выходные, если в субботу приехать, ну где-то сутки можешь простоять днем и поехать дальше. Вообще без проблем, но такие очереди бывают только перед Новым годом, с 15 декабря где-то и до Нового года", - добавил водитель.

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