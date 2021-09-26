Пробка из большегрузов на границе с Белоруссией сняли на видео

"В будни почти вообще очереди нет, а в выходные, если в субботу приехать, ну где-то сутки можешь простоять днем и поехать дальше. Вообще без проблем, но такие очереди бывают только перед Новым годом, с 15 декабря где-то и до Нового года", - добавил водитель.