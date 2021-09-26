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Журналисты подсмотрели, за кого проголосовал «сменщик» Меркель

Майк Габриелян
17 минут назад

Немецкие журналисты подсмотрели, за кого голосовал Армин Лашет - возможный преемник Ангелы Меркель - на выборах в парламент ФРГ. Из-за этого голос Лашета могут не засчитать на выборах. Об этом пишет Berliner Kurier.

Журналисты подсмотрели, за кого проголосовал «сменщик» Меркель
Фото: ReutersReuters

«Лашет проголосовал в воскресенье по месту жительства в Аахене. Случайно или намеренно он показал бюллетени с двумя крестиками за ХДС. Это зафиксировала камера фоторепортера», - пишет издание.

Издание отмечает, что в законах ФРГ прописана тайна волеизъявления и избирателю нельзя «открыто бросать свой бюллетень в урну для голосования». Он должен «сложить его таким образом, чтобы его выбор не был виден». Иначе избирательная комиссия должна отклонить бюллетень. Сотрудники избирательного участка должны подсказать, как складывать листок. Об этом говорится на сайте федерального ведомства, подсчитывающего результаты выборов.

Издание Stern отмечает, что супруга Лашета также неправильно сложила бюллетень.

Сегодня, около 11 утра Лашет и его жена Сюзанна пришли на избирательный участок в муниципальной католической школе в Аахене. Многочисленные журналисты отслеживали каждый его шаг. Лашет заявил им, что всеобщие выборы определят направление Германии в следующие несколько лет. «И поэтому каждый голос имеет значение», - сказал он.

Лашет выразил надежду, что каждый воспользуется своим правом голоса, «чтобы демократы в конце концов смогли сформировать новое правительство».

Армин Лашет – председатель партии ХДС (Христианско-демократический союз), премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия. Считается одним из основных претендентов на пост канцлера ФРГ

В мире,Армин Лашет,Бундестаг,
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