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СМИ: Турция предаст Россию после встречи Путина с Эрдоганом

Ювелина Бернст
17 минут назад

Греческий политолог Пол Антонопулос предупредил Россию о возможном предательстве со стороны Турции после встречи глав двух стран Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи 29 сентября. Об этом эксперт написал в статье для портала InfoBrics.

СМИ: Турция предаст Россию после встречи Путина с Эрдоганом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас кажется, что отношения Турции и Запада ухудшились, и Анкара готова броситься в объятия Москвы, говорится в публикации.

Эрдоган заявлял, что его отношения с новым американским президентом Джо Байденом начались не так хорошо, как с его предшественниками. Кроме того, Вашингтон просит Анкару отказаться от приобретения российских ЗРК С-400, взамен обещая поставки истребителей F-35. С Европой также натянутые отношения, в частности, из-за стремления Франции поддерживать Армению в карабахском вопросе.

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В такой обстановке Турция демонстрирует готовность говорить с Россией, предложив создать платформу для урегулирования проблем на Ближнем Востоке и Закавказье.

Однако сближение с Турцией может дорого обойтись России, прогнозирует политолог. По его мнению, если Турция получит шанс на сближение с Западом, она его сразу променяет на любые возможности сотрудничества с Россией. Негативная политика по отношению к России может быть основана и на соображениях внутренней политики.

Эрдоган на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не признает аннексию Крыма Россией. В связи с этим в МИД Турции отказались признать российские выборы в Госдуму на полуострове.

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