Умер основатель рок-группы Status Quo, басист и вокалист Алан Ланкастер. Ему было 72 года. Музыкант долго боролся с рассеянным склерозом, пишет The Sun.

Фото: cgivladi.in cgivladi.in

Близкий друг Ланкастера и репортер развлекательных программ Крейг Беннетт подтвердил новость о его смерти в Facebook.

Беннетт написал: «С печалью в сердце должен объявить о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo».

Беннет отметил, что несмотря на наличие рассеянного склероза и проблемы с мобильностью, Алан участвовал в очень успешных турах и продолжал «играть перед тысячами обожаемых фанатов ...»

Ланкастер родился в Британии в 1949 году. Он сформировал группу в 1962 году вместе со своим тогдашним одноклассником Фрэнсисом Росси, который позже стал певцом.

Сначала они назвали группу Scorpions, но позже переименовали в Status Quo.