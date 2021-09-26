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Умер основатель рок-группы Status Quo

Елена Прошина
42 минуты назад

Умер основатель рок-группы Status Quo, басист и вокалист Алан Ланкастер. Ему было 72 года. Музыкант долго боролся с рассеянным склерозом, пишет The Sun.

Умер основатель рок-группы Status Quo
Фото: cgivladi.incgivladi.in

Близкий друг Ланкастера и репортер развлекательных программ Крейг Беннетт подтвердил новость о его смерти в Facebook.

Беннетт написал: «С печалью в сердце должен объявить о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo».

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Беннет отметил, что несмотря на наличие рассеянного склероза и проблемы с мобильностью, Алан участвовал в очень успешных турах и продолжал «играть перед тысячами обожаемых фанатов ...»

Ланкастер родился в Британии в 1949 году. Он сформировал группу в 1962 году вместе со своим тогдашним одноклассником Фрэнсисом Росси, который позже стал певцом.

Сначала они назвали группу Scorpions, но позже переименовали в Status Quo.

В России культовой стала композиция группы « In the army now».

В мире,Фрэнсис Росси,
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