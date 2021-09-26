Савченко выложила фото в исламском одеянии

Бывший депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко выложила в своем аккаунте на Facebook фото, на которых она запечатлена в исламской одежде.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности, на Савченко надет никаб, полностью скрывающий ее тело и лицо за исключением глаз. Фоном для съемок стали интерьеры мечети Айя София в турецком Стамбуле.

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«В современном мире ислам привычно воспринимается как религия угнетения и страдания прав человека, особенно женщин. Немногие увидят, что ислам — религия пространства и воля для души, духа и веры в Бога — Аллаха», — написала Савченко.

В своих комментариях к фотографиям Савченко высказалась о взаимоотношениях различных религий между собой и государством, а также сравнила на примере Турции исламский мир с западно-демократическим.

В качестве примера обществ, где религия играет объединяющую роль она назвала Россию, Турцию, а также запрещенные в России группировки ИГ и Талибан.