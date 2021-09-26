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В Германии пройдут «исторические» выборы в Бундестаг

News.ru
1 час назад

В Германии в воскресенье состоятся парламентские выборы, которые многие называют «историческими». Благодаря им будет определена траекторию развития политического будущего страны, сообщает ТАСС. Канцлер Германии Ангела Меркель после 16 лет правления заявила об уходе с этого поста.

В Германии пройдут «исторические» выборы в Бундестаг
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщается, нынешняя компания в Германии лишена новаторских идей и программных речей. Однако социологи предрекают усиленную борьбу между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Избирательные участки откроют свои двери с 08:00 (09:00 мск), голосование пройдёт до 18:00 (19:00 мск). Первые предварительные данные будут опубликованы сразу после окончания выборов на телеканалах АРД и ЦДФ.

«Меркель оставляет после себя бедлам»

Победившая политическая партия сможет сформировать правительство. Лидер её партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Несколько лет назад Меркель заявила о том, что нынешний её срок станет последним и она не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС. На своём посту Меркель находится с 2005 года.

До этого она выступила с последней речью перед бундестагом, рассказав о борьбе с изменением климата, терроризмом и киберпреступностью.

В мире,Ангела Меркель,Бундестаг,ИТАР-ТАСС,
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