В Германии пройдут «исторические» выборы в Бундестаг

В Германии в воскресенье состоятся парламентские выборы, которые многие называют «историческими». Благодаря им будет определена траекторию развития политического будущего страны, сообщает ТАСС. Канцлер Германии Ангела Меркель после 16 лет правления заявила об уходе с этого поста.

Как сообщается, нынешняя компания в Германии лишена новаторских идей и программных речей. Однако социологи предрекают усиленную борьбу между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Избирательные участки откроют свои двери с 08:00 (09:00 мск), голосование пройдёт до 18:00 (19:00 мск). Первые предварительные данные будут опубликованы сразу после окончания выборов на телеканалах АРД и ЦДФ.

Победившая политическая партия сможет сформировать правительство. Лидер её партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Несколько лет назад Меркель заявила о том, что нынешний её срок станет последним и она не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС. На своём посту Меркель находится с 2005 года.