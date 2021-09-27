Генсек ООН предупредил об угрозе ядерного уничтожения мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир близок к ядерному уничтожению. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает телеканал "360".
Почти 14 тысяч единиц ядерного оружия сейчас хранится во всем мире, указал генсек ООН. В связи с этим Гутерриш призвал избавиться от всех стратегических запасов, дабы спасти мир от апокалипсиса.
"Человечество недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного противостояния, уничтожить арсеналы и вступить в новую эру доверия и мира", — написал Гутерриш.