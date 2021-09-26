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Талибы попросили у мира 20 месяцев на достижение успеха

Елена Прошина
26 сентября 2021

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России), захватившее власть в Афганистане, попросило мировое сообщество дать им 20 месяцев и только потом оценивать результаты их правления. Об этом заявил Кари Дин Мохаммад Ханиф, министр экономики во временном правительстве страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Талибы попросили у мира 20 месяцев на достижение успеха
Фото: EPAEPA

Ханиф подчеркнул, что члены движения «Талибан» не станут просить мир помогать им. Он заявил, что мировое сообщество оказывало всяческую поддержку прежнему правительству Афганистана на протяжении 20 лет, но в конце концов оно потерпело поражение. Поэтому талибы просят мир дать им 20 месяцев, а затем оценить, добились ли они успеха или нет, заключил министр экономики во временном правительстве страны.

Ранее Забиулла Муджахид, представитель «Талибана» и замминистра информации и культуры временного правительства страны, призвал Россию стать посредником между ООН и Афганистаном. Согласно его заявлению, новое афганское правительство рассчитывает на «положительные результаты» для Кабула на предстоящих заседаниях Совбеза ООН.

7 сентября талибы объявили состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Мохаммад Хасан Ахунд. Его первым заместителем был назначен глава политического офиса «Талибана» Абдул-Гани Барадар, а вторым заместителем — Абдул-Салам Ханафи.

В мире,Талибан,Совбез ООН,ООН,
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