Талибы попросили у мира 20 месяцев на достижение успеха

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России), захватившее власть в Афганистане, попросило мировое сообщество дать им 20 месяцев и только потом оценивать результаты их правления. Об этом заявил Кари Дин Мохаммад Ханиф, министр экономики во временном правительстве страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Ханиф подчеркнул, что члены движения «Талибан» не станут просить мир помогать им. Он заявил, что мировое сообщество оказывало всяческую поддержку прежнему правительству Афганистана на протяжении 20 лет, но в конце концов оно потерпело поражение. Поэтому талибы просят мир дать им 20 месяцев, а затем оценить, добились ли они успеха или нет, заключил министр экономики во временном правительстве страны.

Ранее Забиулла Муджахид, представитель «Талибана» и замминистра информации и культуры временного правительства страны, призвал Россию стать посредником между ООН и Афганистаном. Согласно его заявлению, новое афганское правительство рассчитывает на «положительные результаты» для Кабула на предстоящих заседаниях Совбеза ООН.