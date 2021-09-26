Талибы попросили у мира 20 месяцев на достижение успеха

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России), захватившее власть в Афганистане, попросило мировое сообщество дать им 20 месяцев и только потом оценивать результаты их правления. Об этом заявил Кари Дин Мохаммад Ханиф, министр экономики во временном правительстве страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ханиф подчеркнул, что члены движения «Талибан» не станут просить мир помогать им. Он заявил, что мировое сообщество оказывало всяческую поддержку прежнему правительству Афганистана на протяжении 20 лет, но в конце концов оно потерпело поражение. Поэтому талибы просят мир дать им 20 месяцев, а затем оценить, добились ли они успеха или нет, заключил министр экономики во временном правительстве страны.
Ранее Забиулла Муджахид, представитель «Талибана» и замминистра информации и культуры временного правительства страны, призвал Россию стать посредником между ООН и Афганистаном. Согласно его заявлению, новое афганское правительство рассчитывает на «положительные результаты» для Кабула на предстоящих заседаниях Совбеза ООН.
7 сентября талибы объявили состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Мохаммад Хасан Ахунд. Его первым заместителем был назначен глава политического офиса «Талибана» Абдул-Гани Барадар, а вторым заместителем — Абдул-Салам Ханафи.