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Группу изучавших происхождение коронавируса ученых распустили

Елена Прошина
31 минуту назад

Глава комиссии журнала Lancet по коронавирусу профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс объявил о роспуске группы ученых, выяснявших происхождение SARS-CoV-2. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Группу изучавших происхождение коронавируса ученых распустили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к EcoHealth Alliance», — приводит газета слова Сакса.

EcoHealth Alliance - базирующаяся в Нью-Йорке некоммерческая организация. Известно, что с 2020 года она находится под пристальным вниманием ученых, членов конгресса США и других официальных лиц в связи с использованием американского финансирования исследований коронавирусов летучих мышей в Уханьском институте вирусологии. Это учреждение находится в китайском городе, где был впервые была зафиксирована вспышка коронавируса.

Президент EcoHealth Alliance Питер Дасзак до июня 2021 года возглавлял рабочую группу Lancet, а некоторые из ее членов ранее работали с ним или в EcoHealth Alliance.

Газета утверждает, что Дасзак — противник лабораторной версии происхождения коронавируса. В составе международной группы экспертов ВОЗ он ранее посещал Ухань. По итогам той поездки, комиссия экспертов опубликовала доклад, в котором утечку коронавируса из лаборатории назвали «крайне маловероятной». Документ связывал пандемию с передачей вируса от животного человеку.

Напомним, что власти США ранее неоднократно заявляли о своих подозрениях в отношении китайской стороны в том, что вирус COVID-19 был искусственно создан в уханьской лаборатории и распространился по миру оттуда.

В мире,Джеффри Сакс,ВОЗ,Wall Street Journal,
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