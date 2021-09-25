«Вызывает оторопь»: Захарова показала ужасы центра Нью-Йорка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что ее неприятно поразило во время командировки в США. Она поделилась эмоциями в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram Telegram

«Очень люблю Манхэттен. Но то, во что его превратили, вызывает оторопь», - написала Захарова.

Во время поездки по улицам Нью-Йорка она сделала серию фотографий, которыми поделилась с подписчиками. На них запечатлены веранды ресторанов, размещенные на тротуарах. По словам дипломата, таким образом владельцы заведений общепита обустроили места для посетителей, не привившихся от коронавируса.

Захарова рассказала, что эти сооружения называются «террасы». По ее словам, они выглядят как полуоткрытые будки из кусков фанеры и пластика. Ее поразило, что подобное происходит в самом центре города. У Захаровой подобные строения вызвали ассоциацию с фавелами – районами лачуг в городах Южной Америке, где проживают беднейшие жители.